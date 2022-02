Samuel Mendes em estreia na Seleção: «É um orgulho treinar com os melhores do Mundo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de futebol de praia iniciou esta segunda-feira o primeiro estágio do ano, que vai prolongar-se até quarta-feira em Quarteira, no Algarve. Entre os 15 jogadores à disposição do selecionador Mário Narcisco, destaca-se Samuel Mendes, um estreante absoluto nas convocatórias da equipa das Quinas.

O fixo, de 19 anos, que representa a Casa do Benfica de Loures, mostra-se radiante pela oportunidade e garante que vai aproveitar ao máximo. "É um orgulho estar aqui a treinar com os melhores do Mundo e ter a chance de aprender e evoluir. Fico muito feliz por ter sido chamado. Fui muito bem recebido e o ambiente é fantástico. Há muita entreajuda, dentro e fora de campo, por parte dos colegas e de todo o staff", afirmou, ao site da Federação Portuguesa de Futebol.





"Quero dar o meu melhor em cada momento e mostrar o meu valor e a minha capacidade. Sinto que fui chamado pelo trabalhado desenvolvido no Sótão e, por isso, tenho a responsabilidade de corresponder às expectativas. Dar o máximo e ajudar em tudo o que puder", acrescentou o jovem, natural da Nazaré, assumindo-se como um jogador de caraterísticas defensivas: "Sou melhor defensivamente do que a atacar. As minhas grandes referências são o Bruno Torres e o Rui Coimbra, admiro-os muito pelo que têm feito pela modalidade."

Guarda-redes: Elinton Andrade (CB Loures), Tiago Petrony (Sporting) e Diogo Dias (CB Loures);



Fixos: André Lourenço (Sp. Braga), Bruno Torres (Sp. Braga) e Bernardo Lopes (CB Loures);



Alas: Bê Martins (Sp. Braga), Rodrigo Pinhal (Sporting), Jordan Santos (Sp. Braga), Duarte Algarvio (CB Loures), Samuel Mendes (CB Loures) e Hugo Ferreira (Sp. Braga);



Pivôs: Léo Martins (Sp. Braga), Miguel Pintado (CB Loures) e Filipe Codinha (Sp. Braga).