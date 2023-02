Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seleção de futebol de praia vence Polónia num particular em Sesimbra Triunfo por 8-6 no primeiro de dois jogos entre as duas equipas





