Seleção feminina perde com Espanha nas 'meias' da Superliga

A seleção feminina de futebol de praia falhou este sábado o acesso à final da Superliga Europeia, ao ser batida pela Espanha, por 4-1, em Cagliari, Itália. As pupilas de Alan Cavalcanti vão discutir no domingo o terceiro lugar ante a Ucrânia (perdeu 3-1 com a Itália), sendo que já melhoraram a quinta posição da primeira edição, na qual a Espanha foi terceira.

Ema Toscano ainda colocou as lusas no comando, aos cinco minutos, mas Manau empatou, aos 16, e deu a volta já no terceiro período, aos 30, um minuto antes de Carol Glez fazer o 3-1, para Cris G sentenciar o resultado final no ultimo minuto. Ambas as equipas já se encontraram este ano, em julho, na primeira fase da Liga Europeia, com êxito das espanholas por 5-1.

A equipa masculina, tricampeã em título, defronta ainda a Itália em busca da final que pode permitir-lhe ampliar o seu recorde de nove cetros Europeus.