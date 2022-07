Seleção feminina volta a vencer e lidera Liga Europeia

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia derrotou este sábado a Itália por 4-3, em jogo da segunda jornada da primeira etapa da Liga Europeia, que se encontra a decorrer na Nazaré.

No Estádio do Viveiro - Jordan Santos, Portugal esteve a vencer por 3-1, com um hat trick de Joana Flores, antes de um bis de Vecchione restabelecer a igualdade, a 3-3, já depois de Privitera também marcar para as transalpinas.

O golo da vitória portuguesa chegou por intermédio de Inês Cruz, aos 32 minutos.

O triunfo deste sábado deixa Portugal, que no domingo defronta a campeã europeia Espanha, isolado na frente da classificação, depois de na jornada inaugural também ter vencido a República Checa, por 5-2.

Após domingo, os jogos do grupo completam-se em setembro, na Sardenha, onde a seleção das 'quinas' ainda defrontará a Ucrânia e a Inglaterra.