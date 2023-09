Seleção masculina de futebol de praia conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo

A seleção masculina de futebol de praia conquistou esta terça-feira a medalha de prata nos terceiros Jogos do Mediterrâneo de praia, que decorrem em Heraklion, na Grécia, ao perder na final por 3-0 frente à Espanha.Portugal ficou assim pela segunda edição consecutiva no segundo lugar do pódio, depois de também ter chegado à prata em Patras2019, tendo a missão portuguesa, com este galardão conquistado, chegado à segunda medalha na presente edição, depois de Duarte Taleigo ter sido igualmente medalha de prata em triatle [competição disputada em circuito, com 600 metros de corrida, 50 metros de natação e uma sequência de cinco tiros a laser].

Entre as restantes competições disputadas hoje, realce para o andebol de praia, no qual a equipa feminina de Portugal vai discutir na quarta-feira, frente à Itália, a medalha de bronze, depois de hoje ter perdido com a Grécia por 2-0 (21-16 e 25-24).