Seleção Nacional já trabalha em Quarteira

Arrancou esta segunda-feira em Quarteira, no Algarve, o estágio que marca o início da temporada de 2023 para a Seleção Nacional de futebol de praia.No primeiro dia, o selecionador Mário Narciso orientou duas sessões de treino aos 15 jogadores convocados. Amanhã e sexta-feira a equipa das quinas volta a treinar, mas só de manhã, pois à tarde terá dois particulares com a Moldávia, ambos no Passeio das Dunas, amanhã às 16h e sexta-feira às 15h.Depois do início dos trabalhos, Bernardo Lopes falou ao site da FPF e disse estar feliz pelo regresso à Seleção. "É bom regressar. Estivemos um período sem competir e já estávamos com vontade de recomeçar. É sempre bom estar aqui, pois é sempre mais uma oportunidade de evoluir e aprender", disse. Sobre a época que se avizinha, o internacional português aponta ao sucesso: "Queremos fazer o melhor possivel. Ssbemos que entramos em todas as competições com o objetivo de vencer e entraremos em cada prova com o objetivo de dignificar o país e ganhá-las."Relativamente aos encontros diante da Moldávia, Bernardo Lopes acredita que estas partidas serão profícuas no processo da equipa. "Os jogos de preparação são sempre bons, espeicalmene nesta fase da época. O mister vai querer certamente ver algumas coisas, vão ser jogos bons para trabalharmos aspetos táticos, como o sistema ou as bolas paradas. É o primeiro estágio do ano, o objetivo é ganhar ritmo, mas vamos querer sempre vencer", concluiu.Guarda-redes: Rúben Regufe (Leixões SC), Elinton Andrade (Flamengo BS) e Tiago Petrony (sem clube);Fixos: Rui Coimbra (ACD O Sótão), Bruno Torres (SC Braga), Bernardo Lopes (ACD O Sótão);Alas: Rúben Brilhante (SC Braga), Duarte Algarvio (SC Braga), André Lourenço (SC Braga), Jordan Santos (SC Braga), Bernardo Santos (SC Braga) e Rodrigo Pinhal (sem clube);Pivots: Miguel Pintado (SC Braga), Leonardo Santos (SC Braga) e Nuno Belchior (sem clube)