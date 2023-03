Seleção Nacional volta a bater Polónia em Sesimbra

A seleção portuguesa de futebol de praia voltou esta quarta-feira a ganhar à congénere polaca, por 11-4, no segundo de dois encontros de preparação entre ambas, na Praia do Ouro, em Sesimbra.



Depois de uma vitória por 8-6 no primeiro jogo, realizado na terça-feira, Portugal hoje foi ainda mais dominador, beneficiando de uma forte entrada na partida, traduzida por uma vantagem de três golos logo aos três minutos, com um bis de Bê Martins e um golo de Jordan. A partir daí até ao final do jogo a vantagem dos pupilos de Mário Narciso foi sempre mantida e até dilatada com o passar dos minutos, com o marcador fixado nos 4-1 no final do primeiro período, com Duarte Algarvio a juntar-se à lista de marcadores.

No segundo período, Léo Martins e Bê Martins (a fazer o hat-trick) alargaram a distância para 6-2 e, no terceiro período, Portugal disparou ainda mais no marcador, com Duarte Algarvio e Léo Martins a bisarem, Pedro Mano a fazer o 'gosto ao pé' e Bê Martins a tornar-se a figura da partida com um poker.

Pela Polónia, os marcadores de serviço foram Filip Gac (primeiro período), Patryk Pietrasiak e Jakub Jesionowski (segundo) e Witold Ziober (terceiro).