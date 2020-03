Seleção portuguesa de futebol de praia volta a perder frente ao Brasil

A seleção portuguesa de futebol de praia voltou este domingo a perder com o Brasil, por 4-3, depois de ter estado a vencer por 3-0, no segundo encontro de preparação, disputado em Santos.

Num jogo marcado pela chuva intensa na região de São Paulo, a equipa das quinas inaugurou o marcador por Rúben Brilhante, tendo dilatado a vantagem, através de Rui Coimbra, ainda durante o primeiro período.

Nos 12 minutos seguintes, Léo Martins fez o 3-0 e deixou a formação Mário Narciso ainda mais confortável na Praia da Gonzaga, mas, no terceiro e último período o Brasil mostrou-se implacável e fez a reviravolta, com bis de Filipe e tentos de Catarino e Rodrigo.

No final do segundo encontro - depois de também ter perdido o primeiro, por 4-2 -, o treinador português reconheceu uma "maior disponibilidade" do adversário, por considerar que está numa "fase mais avançada" na temporada.

"A nossa equipa está apenas a iniciar o ano. Mesmo assim, creio que os nossos jogadores estiveram bem e foram dois bons jogos de preparação para uma temporada que se avizinha novamente cheia de competições e desafios", observou.