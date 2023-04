Seleção portuguesa vence Ucrânia em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de praia derrotou esta quarta-feira a congénere da Ucrânia, por 7-4 em Braga, no primeiro jogo particular que vai fazer com este adversário, incluído num estágio de preparação.

Os sete golos da seleção lusa foram marcados por Jordan (2), Léo Martins (3), Duarte Algarvio (1) e Pedro Mano (1), enquanto os quatro golos dos ucranianos foram de autoria de Andrij Pashko, Oleksandr Poslavsky, Yaroslav Zavorotnyi e Dmytro Vortenko.

A seleção das quinas volta a defrontar na quinta-feira a Ucrânia, no Parque da Rodovia Braga, a partir das 15:30, no segundo jogo de preparação.