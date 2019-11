Seleção quer começar Mundial com o pé direito

Portugal estreia-se hoje no Mundial do Paraguai, frente à Nigéria (20h50). O selecionador nacional, Mário Narciso, refere a importância de começar o torneio com o pé direito e faz uma análise ao primeiro adversário: "Estamos preparados para começarmos da melhor forma, ou seja, com uma vitória. A Nigéria é uma equipa que só vê a baliza adversária e temos de ser inteligentes e cuidadosos nos encurtamentos do espaço." O técnico acrescenta ainda que o grupo está focado nos objetivos: " Os jogadores estão concentrados no que têm de fazer em campo."

Entretanto, a competição arrancou ontem com os seguintes resultados: Itália-Taiti, 12-4; Suíça-EUA, 8-6; Uruguai-México, 1-0.