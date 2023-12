Sérgio Soares vai arbitrar no Mundial de futebol de praia pela quarta vez

O português Sérgio Soares foi nomeado para o Campeonato do Mundo de futebol de praia, que vai ser disputado nos Emirados Árabes Unidos em fevereiro de 2024, pela quarta vez, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sérgio Soares, de 44 anos, é um dos oito árbitros europeus nomeados para a 12.ª edição do Mundial de futebol de praia sob a égide da FIFA - foram realizadas 10 até 2004 pela Beach Soccer Worldwide (BSWW) -, num total de 24 'juízes'.

O árbitro da associação do Porto repete as presenças de Bahamas'2017, Paraguai'2019 e Rússia'2021.

"É com natural orgulho que vemos mais um árbitro português marcar presença na fase de final de uma grande competição. É um sinal de reconhecimento do trabalho que temos vindo a realizar internamente e que de forma natural se reflete nestas nomeações internacionais. Uma palavra também ao Sérgio, pela forma como tem conduzido a sua carreira, que o tem levado aos principais palcos do futebol de praia mundial", congratulou-se o presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, José Fontelas Gomes.