Sp. Braga aplica 'chapa 13' ao Telavi

O Sp. Braga soma e segue na Euro Winners Cup. Os guerreiros do Minho bateram o Telavi (Geórgia) por 13-1, numa partida com dois hat tricks: de Léo Martins e Miguel Pintado. Acabou por ser um dia positivo para as equipas portuguesas, visto que Nacional (4-1 frente Husty da Eslováquia), Sótão (6-3 contra os romenos do West Deva) e Varzim (8-2 ante o Marbella de Espanha) também venceram as respetivas partidas. Já o GRAP foi derrotado (1-6) pelos italianos do Pisa e continua sem ganhar.