Sp. Braga apura-se para a final da Euro Winners Cup

O Sp. Braga apurou-se para a final da Euro Winners Cup, marcada para este domingo. No Estádio do Viveiro, na Nazaré, onde decorre esta Liga dos Campeões de futebol de praia, os minhotos venceram nas meias-finais os espanhóis do San Francisco, por 7-4, com golos de Fábio Costa (2), Bê Martins (2), Filipe Silva e Lucão (e ainda um autogolo de LLorenç), e marcaram encontro no jogo decisivo com o Kristall, no que será uma reedição da final de 2020 - que os russos venceram no desempate por penáltis.





Na outra meia-final, o Kristall bateu por 5-2 o Real Munster, equipa da Alemanha que havia afastado o Sótão nos quartos-de-final da Euro Winners Cup.Este domingo o Sp. Braga vai tentar erguer o troféu da Euro Winners Cup pela quarta vez, depois de já ter vencido a prova nas edições de 2017, 2018 e 2019.