Sp. Braga cada vez mais líder

O Sp. Braga reforçou a liderança no Campeonato de Elite de futebol de praia, depois de vencer, ontem, o Chaves por 9-1 e aproveitar a derrota do Sótão (2º classificado) com o GRAP (5-4). Os bracarenses somam agora 33 pontos, mais cinco do que o conjunto da Nazaré. Nos restantes jogos do dia, a Torre goleou (4-0) o Leixões e o Nacional superiorizou-se ao Varzim, com uma vitória por 4-3. A próxima jornada realiza-se a 20 de agosto, na Nazaré, no Estádio do Viveiro – Jordan dos Santos.