Sp. Braga conquista a Taça de Portugal de futebol de praia

Três edições, outras tantas conquistas. O Sp. Braga derrotou, no Estádio do Viveiro, o Sótão por 6-2 e conquistou a Taça de Portugal. A nível interno, os guerreiros do Minho asseguraram o pleno nas provas nacionais em 2022: além do já referido troféu, ganharam a Supertaça e o campeonato, perdendo apenas a Liga dos Campeões para a CB Loures.

Num grande espetáculo da modalidade, começou melhor a formação da Nazaré com o golo de Duarte Vivo. Todavia, Léo Martins restabeleceu o empate em cima da buzina. No segundo período, os bracarenses acentuaram o domínio na areia com os tiros certeiros de Léo Martins, Filipe Silva, Alejandro Sales (autogolo) e Diogo. Alejandro Sales redimiu-se e marcou na baliza certa com um chapéu perfeito a Rafael Padilha, que realizou uma grande exibição com defesas de grau elevado.

Nos últimos 12 minutos, a partida baixou de intensidade - devido ao intenso calor - e o derradeiro golo surgiu já em tom de despedida por Bê Martins, confirmando a terceira Taça de Portugal para o museu do Sp. Braga.



António Salvador felicita campeões



António Salvador deixou uma mensagem aos atletas do Sp. Braga por mais uma conquista. "A temporada finda, assim, em beleza, para uma equipa que trabalha arduamente com um único foco: trazer cada vez mais títulos e reconhecimento para o nosso clube. Somos os líderes do ranking Mundial e vamos continuar a ser uma referência na modalidade. Que 2023 traga tanto ou mais sucesso para o Futebol de Praia do Sp.Braga! Parabéns, Guerreiros!", concluiu o presidente dos arsenalistas.