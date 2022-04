Sp. Braga conquista primeira Supertaça de futebol de praia

Chiky Ardil (11') abriu o ativo para a formação de Loures, mas o Sp. Braga passou para a frente e não mais saiu da dianteira do marcador, muito por culpa dos golos de Filipe Silva (15'), Rúben Brilhante (19'), Filipe Silva (21'), e Léo Martins (23').A equipa de Daniel Zidane reagiu no terceiro tempo por Bernardo Lopes (29') e Filipe Silva (36') mas a vitória foi da turma de António Torres, com Luís Henrique (35') ainda a marcar.