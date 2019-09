Sp. Braga conquista primeira Taça de Portugal de futebol de praia

O Sporting de Braga conquistou este domingo a primeira edição da Taça de Portugal de futebol de praia, ao vencer o Sporting na final, por 8-4, na Nazaré.Léo Martins (3), Jordan (2), Bê Martins (2) e Bruno Xavier assinaram os tentos do Sporting de Braga, tricampeão nacional e europeu e detentor do Mundialito, enquanto Ricardinho (2), Belchior e Coimbra marcaram para os leões.O Sporting de Braga já vencia por 3-0 no fim do primeiro período, manteve a vantagem no segundo (4-1) e dilatou a diferença no terceiro e último.No percurso para a final, os bracarenses superaram Casa Benfica Loures (3-2), Biblioteca Instrução e Recreio (8-4) e Nacional (6-1), enquanto os leões derrotaram GRAP (5-2), Belenenses (9-2) e Alfarim (9-1).