Sp. Braga conquista Supertaça de futebol de praia

O Sp. Braga derrotou, este domingo, o Sótão por 7-1 e conquistou a Supertaça de futebol de praia, repetindo o êxito alcançado na temporada passada, quando derrotou a Casa do Benfica de Loures, na primeira edição da Supertaça. Os arsenalistas já receberam as felicitações do seu presidente, António Salvador, através de uma mensagem divulgada no site oficial."O SC Braga é, mais uma vez, o vencedor da Supertaça de Futebol de Praia. Pelo segundo ano consecutivo, a nossa equipa de futebol de praia entrou na temporada com o pé direito e com a conquista de mais um troféu. É um orgulho enorme para toda a Legião contar com um grupo de Guerreiros que são as provas vivas daquilo que é ser e sentir o SC Braga", começa por referir o responsável máximo do clube, em nota divulgada no site."Que este seja o primeiro de vários títulos que temos para conquistar em 2023. Somos a melhor equipa do mundo da modalidade e vamos lutar para revalidar os restantes títulos nacionais. Com esta garra, paixão e fome de vencer, estamos certos que este ano, mais uma vez, vamos ser felizes. Queremos mais, sempre. Parabéns, Guerreiros", concluiu António Salvador.