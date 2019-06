O Sporting de Braga conquistou este domingo o Euro Winners Cup, vencendo pela terceira vez consecutiva o torneio de futebol de praia que decorreu no Estádio do Viveiro, na Praia da Nazaré.A equipa bracarense derrotou na final o Lodz, da Polónia, por 6-0, confirmando a superioridade evidenciada no futebol de praia europeu nas últimas épocas.Os polacos ainda travaram o Sporting de Braga no primeiro período, segurando o nulo. Mas a partir do segundo tempo o resultado avolumou-se, com golos de Bokinha, Jordan, Filipe, Botelho e Bé Martins (2).Em femininos, a vitória foi para Playas de San Javier, que derrotaram as também espanholas do Madrid FF no desempate por grandes penalidades, depois da igualdade a três golos no final do prolongamento.