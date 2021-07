Sp. Braga derrotado na final da Euro Winners Cup

O Sp. Braga foi derrotado este domingo na final da Euro Winners Cup, frente aos russos do Kristall, por 6-3. No Estádio do Viveiro, na Nazaré, na reedição do jogo decisivo do ano passado, os minhotos voltaram a ceder frente à formação de leste e perderam a oportunidade de somar o quarto título europeu do currículo - depois de já terem vencido a prova em 2017, 2018 e 2019.





Léo Martins, Filipe Silva e Rafa Padilha foram os autores dos golos dos Guerreiros da Areia, enquanto para o Kristall marcaram Mauricinho (2), Shishin (2) Remizov e Paporotnyi.