Sp. Braga é o resistente português nas meias-finais da Euro Winners Cup

O Sp. Braga é a única equipa portuguesa apurada para as meias-finais da Euro Winners Cup, a Liga dos Campeões de futebol de praia que decorre até domingo na Nazaré. Os minhotos venceram o MFC Spartak, da Bulgária, por 6-4, e vão defrontar este sábado os espanhóis do San Francisco.





O Sótão era a outra equipa portuguesa nos quartos-de-final, mas foi derrotado pelo Real Munster (Alemanha), por 1-0, com o golo dos germânicos a surgir a menos de um segundo do final do jogo. O Real Munster vai assim defrontar, na outra meia-final, os russos do Kristall, campeões europeus em título.