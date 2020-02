Sp. Braga e Sporting 'dão' cinco atletas cada à Seleção de futebol de praia

O Sp. Braga, que no domingo venceu pela segunda vez o Mundialito de futebol de praia, e o Sporting são as equipas mais representadas na seleção portuguesa para os dois jogos particulares com o Brasil, em Santos.

Arsenalistas e leões contribuem com cinco atletas cada, sendo que somente o guarda-redes Elinton Andrade, do Flamengo, e o jovem Rúben Brilhante, do ACD Sótão, alinham em outros clubes.

Bruno Torres, André Lourenço, Jordan Santos, Bê Martins e Léo Martins são os cinco bracarenses, enquanto Tiago Petrony, Rui Coimbra, Belchior, Rodrigo Pinhal e João Gonçalves 'Von' representam os lisboetas.

Portugal, que em 2019 se sagrou campeão do mundo e da Europa, conquistou os II Jogos Europeus e o Mundialito, vai defrontar o rival canarinho em 29 de fevereiro e 1 de março, ambos na Praia do Gonzaga, em Santos, São Paulo.

A seleção concentra-se em 25 de fevereiro e vai trabalhar na Cidade Universitária de Lisboa, partindo para o Brasil no dia seguinte.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Elinton Andrade (Flamengo, Bra) e Tiago Petrony (Sporting).

- Fixos: Bruno Torres (Sporting de Braga), Rui Coimbra (Sporting) e André Lourenço (Sporting de Braga).

- Alas: Jordan Santos (Sporting de Braga), Belchior (Sporting), Bê Martins (Sporting de Braga), Rúben Brilhante (ACD Sótão) e Rodrigo Pinhal (Sporting).

- Pivôs: João Gonçalves 'Von' (Sporting) e Léo Martins (Sporting de Braga).