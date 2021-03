Sp. Braga e Sporting dominam convocatória para o estágio da seleção de futebol de praia

O selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso, convocou 15 jogadores, maioritariamente do Sporting de Braga e do Sporting, para o arranque da preparação para a fase de apuramento para o próximo Mundial.

A equipa das quinas, três vezes campeã mundial, em 2019, 2015 e 2001, vai cumprir o seu primeiro estágio em 2021, que decorrerá entre 28 e 31 de março, em Sesimbra, inserido na preparação para a fase de qualificação para o próximo Mundial, a realizar na Rússia, com três jogos previstos entre os meses de maio e junho.

A lista de convocados por Mário Narciso é maioritariamente preenchida por futebolistas do Sporting de Braga, bicampeão nacional, que fornece sete atletas, e do Sporting, que contribui com cinco.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Elinton Andrade (Casa Benfica de Loures), Tiago Petrony (Sporting) e Pedro Mano (Sporting de Braga).

Fixos: Bernardo Lopes (GRAP), Rui Coimbra (Sporting) e Bruno Torres (Sporting de Braga).

Alas: Belchior (Sporting), André Lourenço (Sporting de Braga), Jordan Santos (Sporting de Braga), Bê Martins (Sporting de Braga), Rodrigo Pinhal (Sporting) e Rúben Brilhante (Sporting de Braga).

Pivôs: Miguel Pintado (Casa Benfica de Loures), Léo Martins (Sporting de Braga) e João Gonçalves (Sporting).