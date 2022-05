Sp. Braga firme na liderança

O campeão nacional Sp. Braga goleou o São Domingos Setúbal, por 10-1, e manteve a liderança isolada do Campeonato de Elite, agora com 16 pontos, mais três que CB Loures. As águias de Loures não foram além de um empate a dois com o Varzim (6-5 após penáltis) e falhou o assalto ao 1º lugar. Depois do péssimo arranque de campeonato, com duas derrotas e um empate, o Sporting continua a perseguição aos líderes.





Na deslocação a Matosinhos, os leões venceram o Leixões por 4-2. No restante jogo, Sótão e Buarcos empataram 5-5, com a vitória a sorrir aos da casa após penáltis (6-5).