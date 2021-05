Sp. Braga foge na liderança após goleada

O Sp. Braga isolou-se na liderança do Campeonato de Elite de futebol de praia ao golear o GRAP, por 8-1, na 4ª jornada, que decorreu na Cidade Universitária, em Lisboa. Léo Martins assinou um hat trick, sendo os restantes golos minhotos apontados por Fábio Costa, Hugo Ferreira, Rúben Brilhante, André Nunes e Pedro Mano (Bernardo Lopes marcou para o GRAP).

Os arsenalistas somam agora 11 pontos e fugiram à Casa do Benfica de Loures, que perdeu (6-5) com o Buarcos e caiu para o 3º lugar. Isto porque o Sporting – campeão em título – assumiu a segunda posição ao bater o Varzim, por 5-4, com golos de Von, Antonio Mayor (2), Eduard Molina e Pedro Marques. Na outra partida o Sótão derrotou o Chaves por 4-3. Hoje disputa-se a 5ª jornada com os jogos Buarcos-Sporting, GRAP-Sótão, Varzim-Sp. Braga e Chaves-Casa do Benfica de Loures.