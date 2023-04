Sp. Braga quer nova Supertaça

Sp. Braga e Sótão disputam hoje, pelas 13 horas, a Supertaça de futebol de praia em Buarcos, na Figueira da Foz. No lado dos arsenalistas, que conquistaram a edição do ano passado, Jordan Santos quer repetir o feito."Queremos revalidar o título. Do outro lado está uma equipa forte e vamos ter de demonstrar que queremos mais que eles", frisou, ao passo que Duarte Vivo, capitão do Sótão, afiança: "Acreditamos que podemos trazer a Supertaça para a casa."