Sp. Braga revalida título nacional de futebol de praia

O Sp. Braga conquistou, este domingo, no Estádio do Viveiro, na Nazaré, o oitavo título nacional da história, ao bater a CB Loures, por 3-2, na final da Divisão de Elite.Os guerreiros do Minho, que revalidaram o troféu, dominaram a partida e entraram no terceiro período a vencer por 3-0, com golos de Bê Martins (5’), Léo Martins (16’) e Filipe Silva (16’), mas as águias ainda esboçaram uma reação, com Tiago Batalha a assinar o 3-1 (28’). A um segundo do fim, Chicky Ardil voltou a marcar para os campeões europeus, mas a vitória estava entregue.Numa mensagem no site do Sp. Braga, António Salvador já deu os parabéns à equipa, considerando que as conquistas do clube na modalidade "refletem o total domínio" no futebol de praia português. "Numa final apaixonante, demonstramos o porquê de sermos a equipa número um no ranking mundial", afirmou o presidente do Sp. Braga.