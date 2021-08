Sp. Braga termina 1.ª fase do campeonato como líder destacado

O Sp. Braga não deu hipóteses à concorrência e terminou a 1ª fase do Campeonato de Elite como líder destacado. Na 14ª jornada, em Pousos, os minhotos golearam a Casa do Benfica de Loures por 6-1 e chegaram aos 36 pontos, com 13 vitórias e apenas uma derrota – curiosamente contra as águias, na 7ª jornada (5-6).

Já o Sporting bateu o Chaves por 5-2 e segurou o 2º lugar, com 30 pontos, mais três do que a Casa do Benfica de Loures. A 4ª posição, a última de acesso à fase final, ficou entregue ao Buarcos, que venceu o Sótão por 6-4 na derradeira ronda. O GRAP, que perdeu com o Varzim (5-7), desce ao Campeonato Nacional, tal como o Chaves.

A fase final, na qual o Sporting vai tentar revalidar o título, realiza-se no próximo fim-de-semana.