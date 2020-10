Sporting celebra título com pleno na Nazaré

O Sporting é o grande vencedor do Campeonato de Elite de futebol de praia, sucedendo ao Sp. Braga, que tinha conquistado o título nos últimos três anos. Os leões sagraram-se campeões graças ao triunfo, por 6-3, diante da Casa do Benfica de Loures na derradeira jornada da competição, que decorreu no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré, quebrando assim um jejum que durava desde 2016. A equipa orientada por Mário Faro somou nove pontos, já que fez o pleno – tinha vencido anteriormente o Sp. Braga (4-2) e o Chaves (5-3) –, tendo os minhotos terminado na 2ª posição, com seis pontos.

Num jogo intenso e emotivo, a equipa leonina venceu com um hat trick de Edu, tendo os restantes golos sido apontados por Ricardinho, Pinhal e Antonio. Do lado da formação de Loures marcaram Llorenç (dois golos) e Luís Vaz.

Depois de erguer o troféu, o capitão Belchior mostrou-se radiante pela conquista. “Trabalhámos muito para conseguir este título. Foi um ano atípico, mas estivemos sempre muito focados neste campeonato. Foram três finais duríssimas, penso que foi o ano mais equilibrado da Elite. As equipas tinham um nível muito equilibrado e isso só enaltece a nossa conquista. Estamos muito felizes”, afirmou o avançado, de 37 anos, acrescentando: “A nossa mentalidade tem de ser sempre ganhar. Agradeço a todos os adeptos o apoio que nos têm dado e este título é para eles.”

Na fase de permanência/descida, Sótão e GRAP garantiram a continuidade na Elite, enquanto Leixões e Alfarim descem ao Nacional, segundo escalão da modalidade.