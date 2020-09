Sporting, Chaves e Sp. Braga na fase de apuramento de campeão de futebol de praia

Sporting, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga vão disputar a fase de apuramento de campeão de futebol de praia, ficando ainda uma última vaga a ser preenchida por Casa Benfica de Loures ou ACD Sótão.

No Estádio do Viveiro, na Nazaré, os 'leões' asseguraram a presença na fase final com uma vitória expressiva (5-1) diante do Desportivo de Chaves, no encontro da sétima jornada, com tentos de António, Pinhal, Dias e Seixas, enquanto Kuman marcou para os flavienses, que durante a manhã já tinham sido derrotados (6-4) pela Casa Benfica de Loures, numa partida em atraso da quinta ronda.

O Sporting de Braga, já com o apuramento garantido, goleou o Alfarim por 10-4, graças ao 'bis' de Filipe, Fábio Costa e Jordan Soares, com os restantes golos a serem anotados por Jordan Santos, Pintado, Hugo Ferreira e Pedro Mano.

O último lugar do lote dos quatro finalistas vai ser discutido entre a Casa Benfica de Loures, ainda com três encontros por disputar, e o ACD Sótão, que hoje venceu (6-4), precisamente, o rival na luta direta, com um 'hat-trick' de Chicky e golos de David, Pedro Garcia e Batalha, enquanto Duarte Vito, Cabral, Llorenç e Josep Jr fizeram os tentos da equipa de Loures.