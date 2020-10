Sporting isolado na frente da fase final do futebol de praia na Nazaré

O Sporting somou este domingo a segunda vitória consecutiva na fase final do Campeonato de Elite de futebol de praia, após vencer o Desportivo de Chaves (5-3), enquanto o Sporting de Braga venceu a Casa Benfica de Loures por 7-2.

Os leões ganharam graças aos golos de Coimbra, Von, Pinhal e um 'bis' de Belchior, enquanto Javier Torres e Kuman marcaram para os transmontanos.

No outro jogo do dia, na Nazaré, o tricampeão nacional Sporting de Braga bateu a Casa Benfica de Loures por 7-2, somando os seus primeiros três pontos nesta fase, depois da derrota da véspera frente ao Sporting.

Do lado dos minhotos, André Lourenço (2), Bokinha, Fábio Costa, Rafa Padilha, Léo Martins e Jordan Soares foram os marcadores de serviço, com Andrade e Josep a fazerem os golos do conjunto de Loures.

Com estes resultados, o Sporting lidera a tabela classificativa com seis pontos, enquanto a Casa Benfica de Loures (que venceu no sábado o Desportivo de Chaves) e o Sporting de Braga seguem com três. O Desportivo de Chaves ainda não somou qualquer ponto.

O título de campeão é decidido na segunda-feira, na terceira jornada desta fase final que coloca frente a frente o Desportivo de Braga e o Chaves, e o Sporting e a Casa Benfica de Loures.

Lusa/fim