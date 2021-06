Sporting perde com o Chaves em jogo com chuva de golos

O Sporting perdeu, este domingo, diante do Chaves, por 7-6, num encontro a contar para a sétima jornada do Campeonato Elite, disputada no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga.





Os leões estiveram a vencer por 4-0, com golos apontados por Francisco Dias, José Arias e Von. A poucos segundos do fim do primeiro período, o Chaves reduziu a desvantagem (4-1) por intermédio de Javi Torres, a alimentar a esperança transmontana.Os verdes e brancos voltaram a aumentar a vantagem logo no ínicio do segundo período, pelos pés do experiente Belchior. Contudo, a garra dos flavienses não deu tréguas e rapidamente reduziram a desvantagem para 5-4, novamente por Javi Torres e Hugo Pinto, nas bolas paradas.A chuva de golos continuou e no terceiro período, depois de conseguirem empatar o encontro (6-6), o Chaves assumiu mesmo a liderança do encontro, levando de vencido o Sporting, por 7-6.Depois da derrota, os leões mantêm os 12 pontos e podem ser igualados no segundo lugar pelo CB Loures. O Sporting volta a entrar em ação na próxima quinta-feira, dia 10 de Junho, frente ao líder SC Braga.