Taça Intercontinental: Portugal segue na luta

A Seleção Nacional de futebol de praia venceu os Emirados Árabes Unidos, por 5-3, na 2ª jornada do Grupo A da Taça Intercontinental, que decorre no Dubai. Bê Martins bisou e foi decisivo para o triunfo, que dá esperanças de qualificação para as meias-finais (passam os dois primeiros e se houver empate entre duas equipas o critério de desempate é o confronto direto, mas se forem três as equipas nessa situação o critério é a diferença de golos).

Portugal decide o futuro na prova já hoje, com a Espanha. “Espero mais um jogo difícil e dividido, mas temos capacidade para sair com mais uma vitória”, frisa Mário Narciso.