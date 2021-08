Título nacional decide-se hoje na Nazaré

O título de campeão nacional de futebol de praia decide-se este domingo entre Sp. Braga e Casa do Benfica de Loures, no Estádio do Viveiro, na Nazaré.





Para chegarem à final do Campeonato de Elite, marcada para as 12 horas, os minhotos derrotaram o Buarcos, por 2-1, enquanto os encarnados bateram o Sporting, detentor do troféu, por 4-2. Buarcos e Sporting discutem o 3º lugar às 13h30.

Já no feminino, Sótão e Pastéis da Bola vão a jogo às 15 horas para encontrar a primeira campeã nacional da história. Entre as jogadoras dos Pastéis está Edite Fernandes, ex-futebolista internacional.