Varzim anuncia quatro reforços

O Varzim reforçou o plantel com quatro jogadores brasileiros, tendo em vista conseguir uma boa classificação no Campeonato de Elite de futebol de praia, no qual ocupam o 7.º e penúltimo lugar ao cabo de cinco jogos.





Os novos varzinistas são Renan Garcia, de 25 anos, que esteve cedido pelo Vasco da Gama ao Sampaio Corrêa, Thales Nascimento, de 23 anos, Gustavinho, de 21 anos, e Paulo Henrique, de 23 anos, emprestados pelo Flamengo.Os jogadores já se encontram na Póvoa de Varzim a cumprir o período de confinamento obrigatório, devendo estrear-se nos dias 5 e 6 de Junho, quando o Varzim defrontar o Sótão e o GRAP, respetivamente, em Braga, nas duas últimas rondas da primeira volta.