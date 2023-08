Violência entre jogadores e treinador vale derrota às duas equipas

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF deliberou pela sanção de derrota e perda de três pontos às equipas de futebol de praia do Chelas e do V. Setúbal, na sequência dos atos de violência praticados pelos jogadores Jonathan Gustavo Pereira (Jonas, jogador do Chelas), Eric Silva Sousa (Eric Prazeres, jogador do V. Setúbal) e Paulo Alexandre da Silva Graça (Paulo Graça, treinador do V. Setúbal) que precipitaram o final da partida disputada a 15 de julho.A partida da 9ª jornada foi suspensa a quatro segundos do fim devido aos incidentes com os arguidos, que se envolveram em atos de violência quando a partida se encontrava empatada (7-7). As equipas foram punidas com a perda de três pontos, como já referido, e multadas em 255 euros, enquanto os três arguidos sancionados com um mês de suspensão e multa de 1020 euros cada um.