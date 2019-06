Evy Pereira prolonga contrato com o Benfica

A futebolista cabo-verdiana Evy Pereira renovou contrato com o Benfica, depois de uma primeira época de estreia nas águias, pelas quais venceu a Taça de Portugal."Evy Pereira, avançada de 25 anos (28/03/1994), renovou contrato com a equipa de futebol feminino do Sport Lisboa e Benfica", refere o clube lisboeta na sua página oficial na internet.Na época de estreia do Benfica no futebol feminino, Evy Pereira foi uma das jogadoras às ordens do treinador João Marques, conseguindo chegar aos principais objetivos, subir à I Liga e vencer a Taça de Portugal."Ao nível individual foi um ano sensacional, não há muitas palavras para descrever, porque foi um ano em que cresci muito (...). A final da Taça de Portugal foi um momento alto, é algo que ficará na minha carreira e eu jamais irei esquecer", disse a jogadora, em declarações à BTV.A equipa feminina do Benfica fecha a temporada a 16 e 23 de junho, com os dois jogos que vão decidir o campeão da II Liga frente ao Sporting de Braga B, vencedor da zona norte da prova.