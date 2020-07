Myra Delgadillo reforça Sp. Braga

A avançada norte-americana Myra Delgadillo é a mais recente contratação da equipa de futebol feminino do Sporting de Braga, revelou este sábado o clube minhoto.

Myra Delgadillo, de 24 anos, chega da equipa sérvia do Spartak Subotica, onde, na última temporada, apontou três golos em cinco jogos que disputou na Liga dos Campeões. Nos Estados Unidos, representou o clube universitário Fresno State Bulldogs e a seguir o Fresno FC.

"Ganhar títulos, ajudar a equipa, marcar muitos golos e também aprender com o treinador Miguel Santos", além da qualificação do Sporting de Braga para a 'Champions', são os objetivos que a jogadora elegeu em declarações ao site oficial do clube.

Myra Delgadillo autodefiniu-se como "uma jogadora calma, rápida e equilibrada" que, quando não marca golos, "gosta de assistir" as colegas de equipa, e frisou ainda as diferenças entre o futebol nos EUA e na Europa, considerando ser "mais físico" no seu país.

"Aqui, as equipas e as jogadoras apresentam um futebol mais tático e técnico", disse a avançada norte-americana, cara nova do plantel das guerreiras do Minho para 2020/2021.