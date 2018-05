Continuar a ler

- O Sporting sagrou-se esta época bicampeão nacional ao terminar o campeonato com 62 pontos, resultado de 20 vitórias e apenas dois empates, enquanto que o Sp. Braga terminou no segundo posto com 59 pontos, fruto de 19 vitórias, dois empates e uma derrota.



- Para alcançarem esta final as leoas derrotaram o Arsenal Parada (18-1), Valadares Gaia (4-1), Futebol Benfica (2-1) e Estoril (7-1). Por seu lado, as minhotas deixaram pelo caminho Clube de Albergaria (6-1), Cadima (5-0), Boavista (4-0) e Ouriense (10-0).



- Boa tarde, seja bem-vindo à final da Taça de Portugal de futebol feminino entre o Sporting e Sp. Braga, que se disputa na Estádio Nacional, no Jamor, a partir das 17H15.

41'- Dolores Silva está novamente caída no chão após ter sido pisada por Sharon Wojcik, o jogo está parado para assistência à média do Sp. Braga- Corte providencial de Matilde Fidalgo limpou o perigo da área verde e branca, quando Edite Fernandes já armava o remate- Remate de Laura Luís que atirou por cima da baliza leonina. Passa o perigo para o Sporting- Diana Silva ia iniciar o contra-ataque do Sporting mas foi travada em falta pela defesa-central do Sp. Braga, Jana. A árbitra Sílvia Domingos já avisou a jogadora de 30 anos- Ana Borges está a ser assistida no relvado após ter levado um toque no pé direito- Cabeceamento de Sharon Wojcik para as mãos de Rute Costa. Defesa fácil para a guarda-redes portuguesa de 23 anos- Diana Silva travada em falta por Dolores Silva à entrada da área do Sp. Braga. Livre perigoso para as leoasGrande ambiente que se vive no Jamor com os adeptos a mostrarem-se incansáveis no apoio às respetivas equipas- Grande defesa de Rute Costa a remate de Sharon Wojcik. A jogadora do Sporting tentou a sorte de fora da área para a guardiã bracarense defende para canto- Grande corte de Diana Gomes que cede canto após ter cortado um cruzamento que vinha na direção de Diana Silva. A avançada leonina já se preparava para cabecear para o fundo das redes minhotas- Ana Borges arranca no lado direito do ataque verde e branco e cruza para área adversária, onde estava Jana para aliviar- Grande corte de Carole Costa no um para um com Laura Luís, que se preparava para almejar a baliza à guarda de Patrícia Morais- Cruzamento de Dolores Silva que descobre Andreia Norton na área do Sporting que atirou contra a defensiva das leoas. Pontapé de canto para o Sp. Braga- Jogada perigosa por parte do Sp. Braga que terminou com o alívio da defesa leonina- Grande esforço de Ana Borges que após uma bela arrancada consegue ainda ganhar um canto ao atirar a bola contra contra uma defesa do Sp. BragaA equipa do Sporting tenta equilibrar o jogo com saídas rápidas, sobretudo, por intermédio de Diana Silva- Remate de Diana Silva que, com um remate em balão, atirou por cima da barra da baliza do Sp. Braga- Grande trabalho de Fátima Pinto com um belo trabalho individual na extrema esquerda a tirar a lateral do caminho e a oferecer a Diana Silva, que atirou ao lado da baliza defendida por Rute CostaO Sp. Braga entrou melhor na partida a tentar remeter o Sporting ao seu meio-campo defensivo. Belo começo da equipa treinada Por Miguel Santos- Falta de Mariana Azevedo sobre Laura Luís. Livre perigoso para o Sp. Braga nas imediações da áreaDolores Silva agarra Diana Silva e trava o contra-ataque do Sporting. Livre direto para as leoas- Livre direto batido por Regina Pereira com a bola a passar por cima da baliza de Patrícia Morais- Pontapé de canto para o Sp. Braga- Nuno Cristovão é o treinador da equipa do Sporting, enquanto que Miguel Santos comanda a formação do Sp. Braga- Sílvia Domingos foi a árbitra escolhida para arbitrar esta partida.- Momento arrepiante no Jamor, com o hino nacional a ser cantado em uníssono por todos os presentes no palco desta final da Taça de Portugal.- Bruno de Carvalho e António Salvador, presidentes de Sporting e Sp. Braga, foram assistir a esta final e estão na tribuna do Estádio Nacional.- As equipas estão a entrar em campo!Suplentes Sp. Braga: Ana Oliveira, Ágata Pimenta, Inês Queiroga, Bruna Rosa, Olga Freitas, Francisca Cardoso e BabiSuplentes Sporting: Inês Pereira, Rute Fontemanha, Bruna Costa, Patrícia Gouveia, Nadine Cordeiro, Ana Capeta e Solange CarvalhasRute Costa, Sílvia Rebelo, Diana Gomes, Jana, Dolores Silva, Regina Pereira, Vanessa Marques, Pauleta, Laura Luís, Edite Fernandes e Andreia NortonPatrícia Morais, Matilde Fidalgo, Mariana Azevedo, Carole Costa, Joana Marchão, Carlyn Baldwin, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Sharon Wojcik, Ana Borges e Diana Silva- Na final da Taça de Portugal da época passada foi o Sporting que levantou o troféu, precisamente frente ao Sp. Braga, ao vencer por 2-1.