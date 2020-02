Sporting-Benfica, em direto

14h31 - A arbitragem está a cargo de Sandra Bastos, que terá como assistentes Vanessa Gomes e Cátia Tavares.





14h24 - Já há equipas:Patrícia Morais, Joana Marchão, Ana Borges, Nevena, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Martins, Carole Costa, Carolina Mendes, Diana Silva e Raquel Fernandes.Inês Pereira, Mariana Azevedo, Rita Fontemanha, Amanda Perez, Hannah Wilkinson, Wibke Meister e Marta Ferreira.Susana CovaDani Neuhaus, Daiane, Sílvia Rebelo, Andreia Faria, Darlene, Julia Spetsmark, Caroline, Catarina Amado, Cloé Lacasse, Pauleta e Nycole.Dida, Ana Seiça, Raquel Infante, Thembi, Lúcia Alves, Mimi Asom e Beatriz Cameirão.Luís Andrade- "O resultado deste jogo poderá levar a mexidas na tabela classificativa. Ainda assim, há muitos encontros ao longo da temporada e preparamo-los de acordo com o adversário que vamos defrontar. Queremos estar ao nosso melhor nível e conseguir ter um desempenho que nos leve ao sucesso para conquistarmos os três pontos. Ainda faltam muitos jogos e o mais importante para nós é sempre o que vem a seguir", referiu, por sua vez, Susana Cova, treinadora do Sporting ao site dos leões.- "Os jogos com o Sporting decidem-se sempre nas falhas. O mais importante é falhar o menos possível e estarmos muito concentradas, porque vai ser um desafio com uma equipa bem organizada. Estamos a trabalhar bem e penso que no domingo vamos ser felizes. Temos qualidade para ganhar", salientou Pauleta, jogadora do Benfica, à BTV.- As encarnadas têm um ataque demolidor e hoje podem chegar ao golo 100. Somam 99 tentos marcados e apenas um sofrido. O Sporting tem o segundo melhor ataque, com 66 golos, e a segunda melhor defesa, com 8.- O Benfica lidera a classificação, com 42 pontos, e é seguido pelo Sporting, com 39. Em caso de triunfo as encarnadas - que ainda não perderam qualquer jogo - podem fugir definitivamente rumo ao título, algo que as leoas tudo farão, certamente, para evitar.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, jogo da 15.ª jornada do principal Campeonato Nacional feminino, que se disputa a partir das 16 horas, em Alcochete.