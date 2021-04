João Marques deixa o comando técnico da equipa feminina do Famalicão

O treinador João Marques e restante equipa técnica deixaram esta terça-feira o comando da equipa do Famalicão, anunciou o terceiro classificada da Liga BPI.

Em comunicado, o clube agradece ao treinador "o trabalho desenvolvido desde a época 2019/2020 até à presente data".

A equipa feminina do Famalicão disputa a fase de apuramento de campeão do campeonato e ocupa a terceira posição, com 22 pontos, estando, com mais um jogo, a três pontos do líder Sporting e a dois do Benfica.

João Marques faz parte deste projeto desde o início, começando com a equipa na segunda divisão. Na época passada colocou o futebol feminino famalicense no principal escalão, no qual agora luta pelos primeiros lugares do campeonato. O treinador tinha renovado contrato, em janeiro passado, até 2023.