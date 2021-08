Cloe Lacasse e Kika Nazareth dão terceiro lugar ao Benfica no KAIF Trophy

O Benfica despediu-se este domingo com novo triunfo no KAIF Trophy, torneio particular de pré-época do futebol feminino, ao vencer as checas do Sparta Praga por 2-1, o que lhe deu o terceiro lugar na competição.

No jogo deste domingo, no torneio em Leoben, na Áustria, as encarnadas garantiram a vitória com golos de Francisca 'Kika' Nazareth, aos 15 minutos, e de Cloé Lacasse, aos 19, num jogo em que a treinadora Filipa Patão aproveitou para mexer na segunda parte.

Com o objetivo de dar minutos e ritmo competitivo ao plantel, que prepara as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, foram várias as mudanças nas 'águias' e já na parte final do jogo o Sparta Praga reduziu, aos 82 minutos.

O triunfo permitiu à equipa encarnada terminar o torneio em terceiro, depois de no sábado também ter vencido o Áustria Viena por 3-0, com golos do reforço Maria Negrão, Ana Seiça e Beatriz Cameirão.

A única derrota aconteceu na estreia, ainda na sexta-feira, com a equipa a perder por 2-0 com as alemãs do Turbine Potsdam.

Em 18 de agosto, o Benfica, campeão nacional na época 2020/21, vai defrontar as israelitas do Kiryat-Gat nas meias-finais do Grupo 4 da fase inicial da Liga dos Campeões feminina, em Zenica, na Bósnia-Herzegovina.

Caso vença, disputa em 21 de agosto a final do grupo com a vencedora da outra meia-final, que opõe as bósnias do Sarajevo, que contam com 19 participações na competição, às luxemburguesas do Racing Luxembourg.