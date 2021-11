Portugal goleia Finlândia no arranque do apuramento para Europeu sub-17 feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 goleou esta segunda-feira a congénere da Finlândia, por 6-0, em jogo da primeira ronda da fase de apuramento para o Europeu do escalão, disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

No jogo da primeira jornada do Grupo 4 da Liga A, as portuguesas aproveitaram a inferioridade numérica das adversárias - com menos um a partir dos cinco minutos - para somarem um resultado avultado, com golos de Inês Simas (22 minutos), Leonete Correia (36), Maria Ferreira (67), Lara Martins (80), Cristiana Martins (86) e Ana Ferreira (90+4).

As finlandesas sofreram um rude golpe nas suas aspirações logo aos cinco minutos, com a expulsão de Aura Nyholm, que travou, fora da área, a veloz Leonete Correia, que seguia isolada para a baliza.

Com o adversário reduzido a 10, Portugal assumiu claramente o ascendente na partida, mas as ocasiões de golo escassearam e foram as finlandesas a beneficiarem da primeira ocasião flagrante, com Halttunen a falhar um desvio após assistência de Lotta Kalske (20 minutos).

O primeiro golo português surgiu dois minutos depois, mas através de bola parada: a 'capitã' Inês Simas, na marcação de um livre direto a mais de 25 metros da baliza, abriu o ativo com um grande golo.

Com a equipa portuguesa moralizada, o segundo golo surgiu naturalmente, ainda antes do intervalo (36), com Inês Simas em evidência numa jogada individual pela linha de fundo, servindo para a conclusão fácil de Leonete Correia.

No segundo tempo, Portugal manteve o domínio, perante uma Finlândia tímida e sem resposta, e foi aumentando gradualmente a diferença até ao apito final.

A lateral Maria Ferreira marcou após assistência de Leonete Correia, aos 67, Lara Martins foi mais rápida do que a guardiã finlandesa a abordar a bola e atirou a contar aos 80, a recém-entrada Cristiana Martins colocou a sua marca no jogo aos 86 e, nos descontos, Ana Ferreira selou o triunfo da equipa lusa (90+4).

Portugal volta à ação frente à Alemanha (11 de novembro), em Albufeira, e fecha o grupo com a Bósnia-Herzegovina (14 de novembro), no Estádio Algarve.

Jogo no Estádio Municipal de Albufeira.

Portugal -- Finlândia, 6-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadoras:

1-0, Inês Simas, 22 minutos.

2-0, Leonete Correia, 36.

3-0, Maria Ferreira, 67.

4-0, Lara Martins, 80.

5-0, Cristiana Martins, 86.

6-0, Ana Ferreira, 90+4.

- Portugal: Victória Ferreira, Ana Pinto, Gabriela Vinhas, Maria Francisca, Bruna Ramos (Carolina Ferreira, 80), Andreia Bravo, Mafalda Mariano (Ana Ferreira, 66), Maria Ferreira (Carolina Rodrigues, 80), Inês Simas, Leonete Correia (Cristiana Martins, 85) e Maria Silva (Lara Martins, 66).

(Suplentes: Ana Rita Cunha, Leonor Faria, Carolina Ferreira, Lara Martins, Carolina Rodrigues, Cristiana Martins, Isabel Cardoso, Marta Melão e Ana Ferreira).

Treinador: Marisa Gomes.

- Finlândia: Noa Nastase, Nelli Kalske, Aura Nyholm, Helmi Perkaus (Pinja Turkia, 75), Ida Heikkinen, Julia Schalin (Elli Makipelkola, 63), Bettina Aho (Anni Yla-Mononen, 46), Lotta Kalske (Jutta Angeria, 63), Ilona Walta, Lilli Halttunen e Elli Seiro (Aino Friman, 63).

(Suplentes: Pihla Niinisto, Matilda Sarlin, Anni Yla-Mononen, Jutta Angeria, Cecilia Ek, Pinja Turkia, Nanna Savolainen, Aino Friman e Elli Makipelkola).

Treinador: Marko Saloranta.

Árbitro: Abigail Byrne (Inglaterra).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mafalda Mariano (48). Cartão vermelho direto para Aura Nyholm (05).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.