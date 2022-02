Benfica vence Sporting em Alcochete e foge na liderança da Liga BPI

06.02.2022

Termina a partida com vitória do Benfica (0-1)!

90+6' - Termina a partida em Alcochete com vitória do Benfica (0-1)!



As leoas até entraram melhor na partida, mas a pouca eficácia nas oportunidades ditou a derrota após o apito final, num encontro que foi ficando mais equilibrado com o passar dos minutos. Jéssica Silva, aos 73', sentenciou o resultado final que podia ter sido mais alargado para as águias, graças a um penálti desperdiçado por Kika Nazareth já ao cair do pano. As águias aproveitam assim para fugir ainda mais na liderança da Liga BPI, somando 15 pontos, depois da derrota deste domingo do Sp. Braga frente ao Marítimo (0-2). As leoas seguem com 9.