Treinador da equipa feminina do PSG suspenso por "comportamento inapropriado"

O Paris Saint-Germain anunciou esta terça-feira a suspensão, a título temporário, o treinador da equipa feminina de futebol, Didier Ollé-Nicolle, por "comentários e comportamento inapropriados", ficando agora a aguardar os resultados de uma investigação interna.

"Estes factos ocorridos e comentários, se confirmados, são incompatíveis com os valores humanos e desportivos" do emblema, pode ler-se em comunicado.

Segundo a agência noticiosa France-Presse, também a polícia abriu uma investigação e ouviu uma das jogadoras do plantel.

O técnico das segundas classificadas da Liga francesa, de 60 anos, não quis comentar o caso, contactado pela AFP, tendo contrato até junho de 2023, por mais uma temporada.

Os recursos humanos do PSG ouviram hoje vários elementos do plantel e da administração, com os factos a reportarem à pré-época, que decorreu nos Estados Unidos.