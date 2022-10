Portugal-Bélgica, em direto

1'. Início da partida!



- As três equipas entram perfiladas no relvado. As bancadas estão coloridas com muitos adeptos e bandeiras de Portugal.







- As três equipas já se encontram no relvado a fazerem exercícios de aquecimento. As bancadas começam a compor-se.



Onze de Portugal: Patrícia Morais, Ana Borges, Diana Gomes, Carole Costa,Joana Marchão, Dolores Silva, Fátima Pinto, Tatiana Ferreira, Jéssica Silva, Andreia Norton e Diana Silva. 5' - Que perdida! Diana Silva cruza da esquerda, para Jéssica Silva falhar à boca da baliza. Portugal perto de inaugurar o marcador.

Evrand, Deloose, Kees, De Neve, Philtjens, Cayman, Eboa Missipo, Biesmans, Dhont, Wullaert e Van Kerkhoven.- Na antevisão ao encontro, Francisco Neto deixou a 'receita' para o sucesso, em exclusivo a Record. "Portugal tem de conseguir retirar a bola à Bélgica, dominar o jogo e sermos muito equilibradas quando tivermos bola. Temos de procurar dominar o jogo, ter a nossa forma de jogar e estarmos bem equilibradas", enalteceu o Selecionador Nacional.- Dolores Silva frisou que a seleção feminina de futebol se encontra com os níveis de foco "altamente elevados" para defrontar a Bélgica."Estamos com os níveis de foco altamente elevados. Sabemos da importância do jogo e do que representa para nós. É um momento muito importante para a nossa seleção e estamos altamente focadas para conseguir o objetivo", apontou a atleta, de 31 anos.Dolores Silva lembrou que a Bélgica atingiu os 'quartos' no derradeiro Campeonato da Europa, no qual apresentou "bons resultados", para dar conta de que "também é uma seleção forte" e que vai querer alcançar o mesmo objetivo de estar na segunda ronda: "O nosso objetivo vai ser o mesmo de sempre, que é encarar este jogo com o máximo de respeito pelo adversário, mas, acima de tudo, respeito pelo que somos e pelo que temos construído, mantendo os pés bem assentes na terra e dar tudo, mais uma vez, para representar Portugal da melhor maneira possível."- Boa tarde! Portugal recebe a Bélgica esta quinta-feira, a partir das 18 horas, em jogo da 1.ª ronda do playoff europeu de qualificação para o Mundial'2023 que se realiza em Vizela. O vencedor deste encontro defronta a Islândia na derradeira fase do playoff.