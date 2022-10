há 3 horas 16:46

Pauleta pede cabeça



Pedro Ferreira

Tal como a treinadora, Pauleta, capitã do Benfica, espera uma partida bastante complicada, mas sublinha que "é daquelas que toda a gente quer jogar". "O Barça já era muito forte e ainda se reforçou bastante bem. Apesar de tudo, vamos tentar impor o nosso jogo" atirou, frisando que "motivação não falta".



"Nunca falta, mas os jogos de Champions têm outro sabor. O segredo vai ser termos a calma suficiente para decidirmos bem. Não podemos estar nervosas e teremos de estar sempre ativas e disponíveis, porque aqui qualquer erro paga-se muito caro. Cabeça para usarmos as nossas armas e seguir a estratégia", referiu.



Por fim, a espanhola de 25 anos destaca a evolução das águias. "Este é um projeto jovem, vejam as diferenças entre o nosso primeiro jogo na Liga dos Campeões e o último. É a trabalhar nestes contextos de adversidade que vamos continuar a crescer. Queremos testar-nos todos os dias", concluiu.