Tirar primeiros pontos ao líder

O Ouriense quer ser a primeira equipa a roubar pontos ao Benfica, líder do campeonato. "Encaramos todos os jogos da mesma maneira, mas este é mais motivante, porque todas querem jogar. O nosso objetivo é sempre tentar pontuar. Desde que assumimos a equipa, tivemos quatro empates e duas vitórias", lembrou o técnico César Matias, embora conscientes do valor do adversário. "O Benfica tem um nível técnico muito superior, mas dentro do campo, dentro das nossas limitações, tudo vamos fazer para contrariar o favoritismo. A mensagem é que tudo é possível" A permanência, vinca o treinador, é a meta. "Somos um clube de Liga, mas amador. Temos jogadoras com empregos e estudantes. O objetivo passa por tentar sair daquela zona funda da classificação e vamos bater-nos por isso."