Pintassilgo voa no Oeste para ser águia

Aos 20 anos, Lara Pintassilgo faz escala em Torres Vedras com o intuito de se afirmar no Benfica, clube com o qual tem contrato até 2024. O empréstimo ao Torreense, a meio da época, rendeu frutos. "É uma forma de poder evoluir e chegar ao patamar que ambiciono. Adaptei-me muito bem ao clube e à cidade e fiquei surpreendida pelas ótimas condições de trabalho", disse a jovem atacante, focada em conseguir a permanência, depois de ter festejado o tricampeonato das águias, conquistado no domingo. "Faço parte do projeto do Benfica pelo que obviamente estou muito contente por mais esta conquista."

O jogo de domingo será especial para Lara, pois defrontará as encarnadas. "Vai ser engraçado defrontar as minhas antigas companheiras. Vou-me meter com a Kika e com a Jéssica e já combinámos que depois iremos jantar juntas." Amizades à parte, dentro de campo, a avançada espera que "o Torreense consiga fazer uma graçinha e ganhar".

Só bola lá em casa

Proveniente de uma família ligada ao futebol – o tio representou o Farense na 1ª Liga e o pai também jogou –, Lara Pintassilgo desde tenra idade herdou o ‘bichinho da bola’. "Desde que me lembro sempre falámos muito de futebol nas conversas em família e ia ver os jogos do meu tio. Sempre que o Benfica jogava não se podia falar, tínhamos que estar a ouvir o comentador. Também tenho um tio que é fisioterapeuta numa equipa. Lá em casa era só futebol e música."

Mundial

Presente na lista de pré-convocadas de Francisco Neto, Lara não esconde o desejo em ir ao Mundial. "É o sonho de qualquer jogadora. Seria uma experiência incrível", confessa, feliz por o seu trabalho estar a ser reconhecido e promete "continuar a trabalhar para poder estar na lista final".