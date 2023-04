Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Ouriense, 6-0: Goleada e festa adiada Conquista do tricampeonato da Liga BPI por parte das águias poderá só acontecer na próxima jornada, na deslocação ao reduto do Valadares Gaia





• Foto: Rui Minderico